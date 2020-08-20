У Зеленского считают, что повышение минимальной зарплаты не приведет к росту инфляции

Увеличение минимальной заработной платы с сентября до 5000 гривен не приведет к стремительному росту инфляции. Украина продолжает сотрудничество с Международным валютным фондом.
Об этом в комментарии РБК-Украина заявил исполнительный директор Международного фонда Блейзера, советник президента Владимира Зеленского Олег Устенко.
По его словам, будет наблюдаться незначительный рост инфляции, но речь идет о десятых пункта процента, то есть меньше чем 1%.
“К тому же, мы находимся на исторически минимальном уровне инфляции – примерно 2%. Он не раскручивается при таком росте минимальной зарплаты. Невзирая на то, что уровень инфляции, который запланировал Национальный банк в этом году, составляет примерно 5%, даже в худшем случае мы не сможем подняться к этому уровню”, – сказал Устенко.
По его словам, увеличение минималки также не приведет и к девальвации гривны.
“Золотовалютные резервы Украины находятся на уровне, который превышает 28 млрд долларов. Это достаточно для того, чтобы мы покрывали 5 месяцев нашего импорта. Такой объем золотовалютных резервов у нас был в 2012 году, после того таких размеров даже близко не было”, – сказал советник Зеленского.
Он подчеркнул, что Украина продолжает сотрудничество с Международным валютным фондом и ожидает до конца года получение другого транша, что позволит дополнительно пополнить золотовалютные резервы. Устенко напомнил и о подписанном соглашении с Европейским Союзом на 1,2 млрд евро, а также о размещении украинских долговых обязательств на внешнем рынке, которые приведут к дополнительному поступлению валюты.
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