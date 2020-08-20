Межбанк: компании быстро вошли в деловой ритм

Первый рабочий день этой недели, вторник, 25 августа, прошел на валютном рынке достаточно интересно. Как и предупреждал Finance.ua в своем утреннем прогнозе, у клиентов не было особого времени на раскачку, так как после трехдневных выходных у бизнеса впереди завершение отчетного периода. Компании достаточно быстро вошли в обычный деловой ритм и это отражалось на поведении межбанка.

В целом, за счет зачисления валютной выручки сразу за два дня (за прошлую пятницу и нерабочий в Украине понедельник) – предложение валюты превышало спрос. Покупатели достаточно спокойно торговались по курсу и не спешили заключать сделки. Тот, кому очень было надо, купили в первые два часа сессии, а остальные выбирали оптимальный уровень котировок. У продавцов же в самом начале появилась надежда на активный рост курса свыше 27,50 гривен за доллар, но уже после 11 часов стало ясно, что особого спроса нет и котировки быстро стали проседать.

Однако НБУ решил видимо иначе и выставил несколько заниженный уровень интервенции по покупке доллара по 27,40 гривен, что фактически заставило покупателей покупаться чуть дороже этой отметки и в тоже время успокоило продавцов в части того, что на их предложение найдется покупатель.

“Хоровод” вокруг уровня в 27,40 гривен за доллар продолжался до самого ухода Нацбанка и лишь затем курс быстро просел до 27,38/27,40 гривен к концу дня. По наблюдениям дилеров, регулятор сегодня особо много в резервы не закупил, но зато остановил сползание курса на приемлемом для себя уровне около 27,40 гривен за доллар.

Ход торгов:

Стартовав с утренних 27,42/27,45 гривен доллар к 11 часам вырос до 27,48/27,50 гривен, но на этом потенциал роста был исчерпан, количество покупателей быстро уменьшалось, а продавцов еще хватало. После 11 часов на торги вышел Нацбанк с покупкой доллара по заниженной котировке 27,40 гривен и это остановило проседание курса. В 12:00 доллар остановился на отметке 27,41/27,44 гривен. Продавцы стали менее уступчивы, видя покупку Нацбанка по 27,40 гривен, а покупатели были вынуждены покупать выше этой отметки.

В конечном итоге к обеду доллар кратковременно подорожал до 27,44/27,46 гривен, а затем после завершения активной фазы торгов и ухода Нацбанка – просел до 27,39/27,42 к 16 часам и до 27,38/27,40 к концу сессии.

Главные события 25 августа на межбанке:

Доллар просел с утренних 27,42/27,45 гривен до 27,38/27,40 к концу дня;

Нацбанк выставлял котировку покупки доллара по 27,40 гривен, но она имела больше психологическое влияние на рынок, нежели позволяло регулятору активно пополнять резервы. По наблюдениям участников торгов Нацбанк купил максимум до $10-15 млн, но своими действиями практически удержал курс доллара от более существенного проседания;

Справочный курс Нацбанка на 12:00 зафиксирован на уровне 27,4471 гривен, а официальный на 26 августа установлен на отметке 27,4383 гривен за доллар.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:

доллар США – 27,41 / 27,44

евро – 32,38/ 32,42

российский рубль – 0,3662 / 0,3668

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1822 / 1,1824

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