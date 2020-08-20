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Таможеннику вынесли приговор за недекларирование 9 млн грн

Таможеннику вынесли приговор за недекларирование 9 млн грн

Луцкий горрайонный суд признал таможенника Романа Середу виновным в декларировании недостоверной информации, поскольку он не задекларировал более 9 млн грн, которые разместил в польском банке.

“Приговором Луцкого горрайонного суда Волынской области бывшего таможенника в этом регионе Романа Середу признано виновным в декларировании недостоверной информации. Суд назначил наказание в виде штрафа (51 тыс. грн) с лишением права занимать должности в таможенных органах сроком на три года. В ежегодных декларациях за 2016 и 2017 годы этот чиновник не отразил более 9 млн грн, которые разместил в банковском учреждении “Alior Bank SA” (Республика Польша)”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что одним из основных доказательств в уголовном производстве в отношении Романа Середы стали материалы полной проверки его декларации, проведенной НАПК.

“Результаты этой проверки не были утверждены решением НАПК из-за изменений в законодательстве в октябре 2019 года. Данные были отправлены стороне обвинения 19 февраля 2020 года после перезагрузки НАПК вместе с другими материалами, общий размер скрытых активов в которых составил почти 900 млн грн. Несмотря на это судом указанное доказательство признано допустимым, что послужило вынесением обвинительного приговора”, – указано в сообщении.

По материалам УНН
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