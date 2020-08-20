Особенности увольнения по собственному желанию

Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, заключенный на неопределенный срок, письменно предупредив об этом владельца или уполномоченный им орган за две недели.

Об этом сообщает Гоструда в Николаевской области.

Собственник должен расторгнуть трудовой договор в срок, о котором просит работник, если заявление сотрудника об увольнении по собственному желанию обусловлено невозможностью продолжать работу:

переезд на новое место жительства;

перевод мужа или жены на работу в другую местность;

поступление в учебное заведение;

невозможность проживания в данной местности, подтвержденная медицинским заключением;

беременность;

уход за ребенком до достижения им 14-летнего возраста или ребенком-инвалидом;

уход за больным членом семьи в соответствии с медицинским заключением или инвалидом I группы;

выход на пенсию;

принятие на работу на конкурсной основе, а также по другим уважительным причинам

Срок предупреждения работником собственника или уполномоченного им органа исчисляется со следующего дня после подачи заявления.

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Если сотрудник после окончания срока предупреждения об увольнении не оставил работу и не требует расторжения трудового договора, собственник или уполномоченный им орган не вправе уволить его по поданному ранее заявлению, кроме случаев, если на его место приглашен другой сотрудник, которому в соответствии с законодательством не может быть отказано в заключении трудового договора.

Как уволиться по собственному желанию:

работник должен написать заявление с просьбой уволить его по собственному желанию и подать его непосредственному руководителю или уполномоченному лицу предприятия;

в случае невозможности непосредственной подачи заявления – отправить его по почте заказным письмом с описью вложения и с уведомлением о вручении (день получения такого письма будет считаться днем подачи работником заявления об увольнении);

после получения и рассмотрения заявления об увольнении руководитель визирует заявление об увольнении и передает в отдел кадров для выдачи соответствующего приказа, внесения записи об увольнении в трудовую книжку и выдачи трудовой книжки работнику.

В случае если работодатель, получив заявление работника об увольнении, не совершит действий, направленных на увольнение, лицо имеет право обратиться в суд за защитой своих прав о прекращении трудовых отношений с предприятием, внесении соответствующей записи в трудовой книжки и ее получении.

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