Особенности увольнения по собственному желанию

Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, заключенный на неопределенный срок, письменно предупредив об этом владельца или уполномоченный им орган за две недели.
Об этом сообщает Гоструда в Николаевской области.
Собственник должен расторгнуть трудовой договор в срок, о котором просит работник, если заявление сотрудника об увольнении по собственному желанию обусловлено невозможностью продолжать работу:
Срок предупреждения работником собственника или уполномоченного им органа исчисляется со следующего дня после подачи заявления.
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Если сотрудник после окончания срока предупреждения об увольнении не оставил работу и не требует расторжения трудового договора, собственник или уполномоченный им орган не вправе уволить его по поданному ранее заявлению, кроме случаев, если на его место приглашен другой сотрудник, которому в соответствии с законодательством не может быть отказано в заключении трудового договора.
Как уволиться по собственному желанию:
В случае если работодатель, получив заявление работника об увольнении, не совершит действий, направленных на увольнение, лицо имеет право обратиться в суд за защитой своих прав о прекращении трудовых отношений с предприятием, внесении соответствующей записи в трудовой книжки и ее получении.
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