В Минфине отчитались за деньги на COVID-19

На борьбу с пандемией COVID-19 в Украине из бюджета уже выделено почти 25 млрд грн. Об этом сообщил заместитель министра финансов Роман Ермолычев.
Он уточнил, что уже использовано 16,9 млрд грн из Фонда борьбы с COVID-19, а также 4,8 млрд грн средств государственного и местных бюджетов. Кроме того, 2,7 млрд грн уплачено Национальной службой здоровья Украины поставщикам услуг в рамках программы медицинских гарантий.
По словам замминистра финансов, в рамках Фонда борьбы с COVID-19 в целом предусмотрено направление 66 млрд грн средств государственного бюджета, а именно: на сферу здравоохранения – 16,3 млрд грн; на социальную сферу – 10,6 млрд грн; на сферу обеспечения правопорядка – 2,5 млрд грн; на стимулирование экономики – 36 млрд грн; на частичное восстановление расходов госбюджета – 0,5 млрд грн; на сферу образования – 52,5 млн грн.
Напомним, что Кабинет министров Украины распределил все 66 млрд грн средств Фонда борьбы с COVID-19 по приоритетным направлениям.
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