Кабмин предлагает продлить карантин до ноября

Правительство предлагает продлить карантин до 1 ноября.
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на совещании в Офисе президента во вторник, 25 августа.
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“Но карантин должен оставаться адаптивным и необременительным для предпринимателей. Малый и средний бизнес должен иметь возможность правильно организовать работу в новых условиях”, – отметил президент Владимир Зеленский.
Также из-за роста заболеваемости в мире Кабмин разрабатывает регламент запрета на въезд в Украину иностранных граждан из стран, попадающих в красную зону эпидемии, сроком на 30 дней. Этот запрет не коснется водителей транзитного транспорта и представителей гуманитарных миссий.
В то же время Зеленский отметил, что для граждан соседней Беларуси следует предусмотреть смягченные условия въезда в Украину.
“Как мы можем запретить въезд белорусам, особенно учитывая крайне напряженную внутриполитическую ситуацию у них? Думаю, что следует разумно прописать облегченные условия въезда белорусов к нам. Это очень деликатная тема – нужно учитывать все”, – заявил президент.
Также власти готовятся к сезону респираторно-вирусных инфекций. Планирует закупить 1,5 млн вакцин для групп риска: медиков, работников полиции, пограничной службы, сферы образования.
Кроме того, был поднят вопрос обеспечения защитными масками и другими средствами индивидуальной защиты около 500 тысяч работников избирательных комиссий на местных выборах 25 октября.
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