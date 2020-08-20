Кабмин предлагает продлить карантин до ноября

Правительство предлагает продлить карантин до 1 ноября.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на совещании в Офисе президента во вторник, 25 августа.

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“Но карантин должен оставаться адаптивным и необременительным для предпринимателей. Малый и средний бизнес должен иметь возможность правильно организовать работу в новых условиях”, – отметил президент Владимир Зеленский.

Также из-за роста заболеваемости в мире Кабмин разрабатывает регламент запрета на въезд в Украину иностранных граждан из стран, попадающих в красную зону эпидемии, сроком на 30 дней. Этот запрет не коснется водителей транзитного транспорта и представителей гуманитарных миссий.

В то же время Зеленский отметил, что для граждан соседней Беларуси следует предусмотреть смягченные условия въезда в Украину.

“Как мы можем запретить въезд белорусам, особенно учитывая крайне напряженную внутриполитическую ситуацию у них? Думаю, что следует разумно прописать облегченные условия въезда белорусов к нам. Это очень деликатная тема – нужно учитывать все”, – заявил президент.

Также власти готовятся к сезону респираторно-вирусных инфекций. Планирует закупить 1,5 млн вакцин для групп риска: медиков, работников полиции, пограничной службы, сферы образования.

Кроме того, был поднят вопрос обеспечения защитными масками и другими средствами индивидуальной защиты около 500 тысяч работников избирательных комиссий на местных выборах 25 октября.

Справка Finance.ua:

С 1 августа в Украине заработали новые правила адаптивного карантина, который был продлен до 31 августа. Все регионы разделены на «зеленую», «желтую», «оранжевую» и «красную» зоны по уровню эпидемической опасности распространения COVID -19.

Министерство здравоохранения обновило перечень стран по уровню распространения коронавирусной инфекции. В «красной» зоне повышенной опасности оказались Польша, Нидерланды и Греция, которые ранее были отнесены к «зеленой зоне».

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