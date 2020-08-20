Бензины и дизельное топливо продолжают дорожать

Розничные сети АЗС за выходные (22-25 августа) подняли цены на бензины и дизельное топливо на 10-50 коп./л, сообщили в «Консалтинговой группе А-95» со ссылкой на данные ежедневного мониторинга розничного рынка нефтепродуктов.
Об этом пишет enkorr.
Сеть АЗС Shell повысила цены на бензин марки А-95 и дизельное топливо на 39 коп./л, до 25,37 грн/л и 24,37 грн/л соответственно. «Двойка» на станциях сети подорожала на 8 коп./л, до 23,56 грн/л.
На станциях столичной KLO цены на бензины были подняты на 30 коп./л «А-92» – до 22,79 грн/л, А-95 – до 23,79 грн/л. Все виды топлива в сети «Параллель» подорожали на 50 коп./л.
Такие сети как «Укргаздобыча» и Motto повысили цены в регионах на 10-20 коп./л.
Отметим, вследствие истечения акционного предложения, приуроченного ко Дню Независимости, топливо на АЗК SUNOIL 25 августа подорожало на 1,6-1,9 грн/л.
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