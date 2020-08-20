Юрист рассказал об очередном незаконном штрафе полиции

Часто водитель может получить штраф после остановки автомобиля сотрудниками полиции, даже если до остановки нарушений не совершал. Обычно сотрудники полиции останавливают автомобиль для «проверки документов» и после остановки обвиняют водителя, что он не включил аварийную световую сигнализацию.
Об этом сообщает Дорожный Адвокат.
Далее водитель получает постановление со штрафом в размере 425 грн.
Это один из «популярных» штрафов. Ежегодно таких штрафов водителями платится несколько тысяч. Платя эти штрафы, водители не догадываются, что при действующем нормативно-правовом регулировании этот штраф является незаконным.
Действительно, при остановке автомобиля полицией водитель обязан включить «аварийку» (п. п. 9.9 ПДД).
За невыполнение этого требования полиция обычно накладывает на водителя штраф в размере 425 грн. на основании ч. 2 ст. 122 КУоАП. При этом указанная норма предусматривает ответственность за пользование внешними осветительными приборами или предупредительными сигналами при начале движения или изменении его направления.
Итак, согласно КУоАП правонарушением считается не любое нарушение правил пользования предупредительными сигналами, а лишь те, которые совершены при начале движения или изменении его направления.
Включение аварийной световой сигнализации, согласно нормам п.п.9.1.ґ ПДД, считается предупредительным сигналом. В то же время остановка по требованию полицейского не касается начала движения или изменения его направления.
Поэтому во время остановки автомобиля водитель обязан включить аварийную световую сигнализацию, как это предусмотрено правилами.
Однако штрафовать за невключенную при остановке автомобиля «аварийку» сотрудники полиции не имеют права. В данном случае штраф будет незаконным и подлежит отмене!
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