Lexus выпустит кроссовер на базе Toyota Yaris Cross

Новинка премиального бренда может быть построена на базе модели Toyota Yaris Cross.
Известно, что компания Lexus подала заявку на регистрацию нового товарного знака LBX. Так, 5 августа бренд оформил заявку в Израиле, а 7 августа – в Исландии и Швейцарии. Предполагается, что под наименованием LBX будет выпускаться субкомпактный кроссовер марки.
По информации издания Lexus Enthusiast, новый Lexus LBX может быть разработан на базе модели Toyota Yaris Cross. При таких условиях новинка займет нишу в линейке компании на одну ступень ниже, чем кроссовер UX, а серийном виде автомобиль обзаведется индексом BX. То есть название LBX, скорее всего, подготовлено для концепт-кара.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Байден хочет поднять налоги для получающих больше $400 тысяч в годВчера, 12:15 - 706 7
ВР подняла украинцам минималку до 5 тыс. грнВчера, 12:06 - 5687 7
Минимальная зарплата 10 тысяч: советник Зеленского рассказал, возможно ли этоВчера, 17:05 - 840 5
В каких случаях полицейский имеет право изъять водительское удостоверениеПозавчера, 17:14 - 25900 4
Новая почта запустила «Сейф-сервис»Вчера, 15:13 - 1555 3
Автомобили, которые пользуются повышенным спросом у угонщиковВчера, 07:24 - 13072
ВР подняла украинцам минималку до 5 тыс. грнВчера, 12:06 - 5687 7
Полиция начала штрафовать за ЗD номерные знакиВчера, 11:13 - 2405 2
Украинские трудовые мигранты стремятся остаться в Польше, - исследованиеВчера, 09:13 - 2099
Новая почта запустила «Сейф-сервис»Вчера, 15:13 - 1555 3
В Харькове тестируют первый троллейбус с автономным ходом (фото)20.08.2020, 15:10 - 2109 18
Китай зарегистрировал вакцину против COVID-1918.08.2020, 11:10 - 3332
Bentley представил самый быстрый в мире кроссовер (фото, видео)13.08.2020, 12:10 - 2090 3
Израильский ювелир создает золотую защитную маску за 1,5 миллиона долларов (фото)10.08.2020, 15:10 - 1785 5
Маск запустил очередную партию интернет-спутников (видео)07.08.2020, 10:08 - 1834 6