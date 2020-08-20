Lexus выпустит кроссовер на базе Toyota Yaris Cross

Новинка премиального бренда может быть построена на базе модели Toyota Yaris Cross.

Известно, что компания Lexus подала заявку на регистрацию нового товарного знака LBX. Так, 5 августа бренд оформил заявку в Израиле, а 7 августа – в Исландии и Швейцарии. Предполагается, что под наименованием LBX будет выпускаться субкомпактный кроссовер марки.

По информации издания Lexus Enthusiast, новый Lexus LBX может быть разработан на базе модели Toyota Yaris Cross. При таких условиях новинка займет нишу в линейке компании на одну ступень ниже, чем кроссовер UX, а серийном виде автомобиль обзаведется индексом BX. То есть название LBX, скорее всего, подготовлено для концепт-кара.