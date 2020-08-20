Microsoft Flight Simulator стимулирует продажи «железа» на $2,6 млрд

По мнению аналитиков американской компании Jon Peddie Research (JPR), в течение трех следующих лет Microsoft Flight Simulator от студии Asobo Studio стимулирует продажи компьютерного «железа» на сумму около $2,6 млрд.
Как считают специалисты JPR, в течение следующих трех лет Microsoft Flight Simulator разойдется тиражом около 2,27 млн. копий. Не понятно, идет ли здесь речь о продажах только на ПК или учитывается и грядущий релиз игры на консоли следующего поколения Xbox Series X, начало продаж которой запланировано на ноябрь 2020 г.
Впрочем, в расчете стимулированных игрой продаж «железа», специалисты JPR учитывают в первую очередь ПК: полные апгрейды систем, замену ЦПУ, покупку новых мониторов и, конечно же, приобретение джойстиков, штурвалов, рычагов, педалей и других контроллеров для управления виртуальным самолетом. Кроме того, в числе «железа», покупаемого специально для MSFS 2020, учитываются и VR-гарнитуры. Поддержка виртуальной реальности появится в Microsoft Flight Simulator в конце 2020 г.
Специалисты JPR разделили всех экономически активных ПК-геймеров и поклонников симуляторов на три группы: Entry-Level, Mid-Range и High-End. Именно две последние категории должны принести самые большие доходы производителям железа. Причем среди главных бенефициариев называют AMD и Intel, ведь MSFS 2020 очень требователен именно к производительности процессора. Выиграют также и производители видеокарт. Появится дополнительный спрос и на мониторы с высоким разрешением. А вот спрос на контроллеры вырастет разве что в нижнем сегменте. Число хардкорных фанатов симуляторов, которые зачастую играют только в одну игру по пять и более лет, и покупают дорогие и сложные аксессуары для управления виртуальными самолётами, существенно не изменится.
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