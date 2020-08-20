В правительстве назвали преимущества повышения минимальной зарплаты до 5000 гривен

Повышение минимальной зарплаты с 1 сентября 2020 года до 5000 гривен будет стимулировать рост потребительского спроса и детенизацию зарплат. Повышенные выплаты приведут к росту бюджета Пенсионного фонда.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

«Вместе с тем сохраняется соотношение между размерами должностного оклада работника I тарифного разряда Единой тарифной сетки (ЕТС) и минимальной заработной платой, сложившееся в текущем году – 44,5%. Для реализации указанных инициатив в проекте изменений в госбюджет на 2020 год предусмотрено увеличение расходов на 4 млрд гривен», – сообщил во время выступления в Верховной Раде министр финансов Сергей Марченко.

Увеличение расходов на выплату повышенных размеров минимальной заработной платы и должностного оклада работника I тарифного разряда ЕТС будет проведено:

за счет экономии расходов по бюджетной программе «Обслуживание государственного долга» в сумме 3,5 млрд грн, что вызвано, в частности, отклонением фактического курса национальной валюты по отношению к иностранным по сравнению с прогнозным, который использовался при подготовке государственного бюджета на 2020 год (с изменениями);

пересмотра прогноза доходов государственного бюджета в связи с повышением минимальной заработной платы с 1 сентября 2020 года до 5000 гривен.

Так, доходы будут увеличены на 0,5 млрд грн, в том числе налог на доходы физических лиц и военный сбор (0,4 млрд грн), налог на добавленную стоимость с произведенных в Украине товаров (работ, услуг) с учетом бюджетного возмещения (0,1 млрд гривен).

«В целом предложенные изменения будут стимулировать рост потребительского спроса, обеспечат детенизацию «серых» зарплат. Это позволит повысить поступления в бюджет Пенсионного фонда, укрепить стабильность бюджетной и пенсионной системы, а также улучшит защиту трудовых и социальных прав граждан», – подчеркнул Сергей Марченко.

Законопроект сбалансирован и позволит улучшить качество жизни граждан за счет повышения уровня доходов работающего населения.

Справка Finance.ua:

Сегодня, 25 августа 2020 года, Верховная Рада Украины поддержала в целом инициированный Президентом Украины Владимиром Зеленским проект Закона Украины «О внесении изменений в Закон Украины «О государственном бюджете Украины на 2020 год». Проектом предусмотрено поэтапное увеличение минимальной заработной платы и установление ее с 1 сентября 5000 гривен в месячном размере (рост на 5,9%).

Как отметил Владимир Зеленский, бюджет страны выдержит трехэтапное повышение минимальной заработной платы, запланированное с 1 сентября, с 1 января 2021 года и в середине 2021 года.

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