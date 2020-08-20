Стартап Snappa вложил 40% финансовых резервов в биткоин

Расположенная в Оттаве компания в области программного обеспечения Snappa объявила о своем решении перевести значительную часть своих денежных резервов в биткоин, мотивировав данный шаг обеспокоенностью насчет инфляции и глобальной экономической неопределенности, сообщает Crypto.pro.
Соучредитель фирмы Кристофер Гиммер заявил: «Мы решили перевести в биткоин 40% наших финансовых резервов».
Однако компания не указала количество биткоинов, которые находятся в ее распоряжении, объяснив такую скрытность «соображениями конфиденциальности».
Первоначальное выделение 40% резервов — это только начало для стартапа, состоящего из семи человек. «Мы все еще накапливаем монеты и не планируем в ближайшее время продавать их. Если мы правы насчет направления движения биткоина, то переведем в данный актив значительно больше», – сказал Гиммер.
В посте в блоге Гиммер объяснил, что, по их мнению, традиционные сберегательные счета уступают другим вариантам увеличения денежных резервов: «Я считаю, что теперь нам доступна гораздо более совершенная технология сбережений и эта технология — биткоин».
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