Американец из-за банковской ошибки разбогател на $2,5 млрд

Житель американского штата Массачусетс Блез Агирре неожиданно сам для себя стал миллиардером. На своем банковском счете он обнаружил солидную сумму – 2,45 миллиарда долларов.

Об этом пишет Bloomberg.

Читайте также: В Германии стартовал проект с базовым доходом, будут платить 1433 евро ежемесячно

Агирре является клиентом банка Bank of America, который сделал его миллиардером, правда, ненадолго.

Мужчина открыл свой счет и заметил, что на нем лежит 2,45 миллиарда долларов. Он проверил информацию в мобильном приложении и на сайте финансового учреждения, а затем позвонил менеджеру.

“Это была ошибка с отображением и ничего более. Она была исправлена”, – заявил представитель банка.

Позже миллиардер-неудачник написал в своем Twitter, что это были его “15 минут безумного богатства”.