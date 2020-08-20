Биоэнергетика создаст новые рабочие места и уменьшит зависимость от газа - эксперты

Украина может уменьшить зависимость от голубого топлива и создать новые рабочие места благодаря развитию биоэнергетики.

Об этом сообщает управление коммуникации и связей с общественностью Госэнергоэффективности.

Для биоэнергетических проектов и уменьшения потребления газа Украина имеет значительные ресурсы, в частности около 40% агроотходов страны (34 млн т соломы, отходов кукурузы, подсолнечника) позволит заместить в эквиваленте до 10 млрд кубометров газа в год.

Урожай энергокультур с 4 млн га малоплодородных земель способен заместить 20 млрд м куб., а производство биогаза/биометана – 7,8 млрд м куб. газа.

“В 2019 г. Украина использовала почти 30 млрд м куб. газа. Чтобы уменьшить зависимость от голубого топлива, нужно активизировать развитие биоэнергетики», – отметил заместитель главы Госэнергоэффективности Юрий Шафаренко на онлайн-конференции «Агро Грин Энерджи».

Он отметил, что Госэнергоэффективности совместно с Минэнерго для реализации проектов по замещению газа уже разработали законопроект о введении прозрачного рыночного механизма торговли твердым биотопливом через специализированную электронную платформу.

“Это позволит снизить цены на биотопливо, повысить его качество и обеспечить биотопливом «зеленые» генерирующие мощности”, – отметил Шафаренко.