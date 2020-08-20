0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 166 0

Toyota представила кроссовер Urban Cruiser

Toyota представила кроссовер Urban Cruiser

Toyota официально представила свой новый компактный кроссовер Toyota Urban Cruiser. Он разработан для развивающихся рынков.

По сути, Toyota Urban Cruiser – это переработанная версия кроссовера Suzuki Vitara Brezza. Одно из главных достоинств этой новинки – дешевизна.

Длина этого кроссовера составляет менее четырех метров. Внешне он получил элементы дизайна в стиле последних новинок компании Toyota. Речь идет про характерный дизайн решетки радиатора, форму ходовых огней и дизайн бамперов.

Под капотом находится 1,5 л бензиновый турбодвигатель мощностью 105 л.с., который дополняет стартер-генератор. Мотор работает вместе с 5-ступенчатой механической коробкой передач или с «роботом».

По материалам autonews.ua
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.