Toyota представила кроссовер Urban Cruiser

Toyota официально представила свой новый компактный кроссовер Toyota Urban Cruiser. Он разработан для развивающихся рынков.

По сути, Toyota Urban Cruiser – это переработанная версия кроссовера Suzuki Vitara Brezza. Одно из главных достоинств этой новинки – дешевизна.

Длина этого кроссовера составляет менее четырех метров. Внешне он получил элементы дизайна в стиле последних новинок компании Toyota. Речь идет про характерный дизайн решетки радиатора, форму ходовых огней и дизайн бамперов.

Под капотом находится 1,5 л бензиновый турбодвигатель мощностью 105 л.с., который дополняет стартер-генератор. Мотор работает вместе с 5-ступенчатой механической коробкой передач или с «роботом».