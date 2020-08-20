Toyota представила кроссовер Urban Cruiser

Toyota официально представила свой новый компактный кроссовер Toyota Urban Cruiser. Он разработан для развивающихся рынков.
По сути, Toyota Urban Cruiser – это переработанная версия кроссовера Suzuki Vitara Brezza. Одно из главных достоинств этой новинки – дешевизна.
Длина этого кроссовера составляет менее четырех метров. Внешне он получил элементы дизайна в стиле последних новинок компании Toyota. Речь идет про характерный дизайн решетки радиатора, форму ходовых огней и дизайн бамперов.
Под капотом находится 1,5 л бензиновый турбодвигатель мощностью 105 л.с., который дополняет стартер-генератор. Мотор работает вместе с 5-ступенчатой механической коробкой передач или с «роботом».
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