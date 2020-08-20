Межбанк: рынок быстро войдет в обычный ритм

После трехдневных выходных, связанных с празднованием Дня Независимости – валютный рынок 25 августа быстро войдет в свой обычный ритм. Особенно расхолаживаться клиентам некогда – впереди окончание месяца и активные расчеты по закрытию этого отчетного периода.

В пользу гривны сыграет зачисление вторником банками валютной выручки компаниям сразу за два дня с учетом нерабочего в Украине понедельника, который был при этом рабочим в странах ЕС и в США. Нехватка гривны и цейтнот по времени в связи со скорым окончанием месяца – заставят клиентов активнее продавать валюту на межбанке, что увеличит ее предложение на торгах. Кроме этого, часть все еще не полностью рассчитавшихся с бюджетом должников продолжит закрывать свои долги по налогам за счет валютных поступлений, что добавляет предложения валюты на рынке.

Против нацвалюты сыграет начало периода возмещений основных сумм НДС экспортерам, которое в этот раз придется на период с 25 по 28 августа. Как только у экспортеров будет появляться гривна от государства – они будут меньше заинтересованы в продаже валюты и станут менее сговорчивыми по курсу на межбанке.

Дополнительно сыграет фактор и наличного рынка. Традиционно за время праздников банки и финкомпании “затарились” через обменники наличной валютой, которую в такие периода активно сдает население для финансирования своих текущих расходов в гривне. И за вторник-среду часть этого излишка купленной за выходные валюты выйдет через операции по валютной позиции банков на межбанк в виде роста предложения. Это подстрахует гривну.

Перекосы спроса и предложения в связи с зачислением валютной выручки экспортерам за два дня, наступление периода активных возмещений НДС и скорое окончание месяца – будут основными мотиваторами поведения клиентов сегодня на межбанке. Мы ожидаем постепенный рост активности клиентов на торгах с объемами операций на межбанке в пределах до $210-230 млн при заключении до 510-630 сделок.

При наличии излишка предложения доллара во время сессии – мы увидим Нацбанк с интервенцией по его выкупу. А спекулянты постараются поработать не только в формате в “две стороны”, но и покачать курс в течение дня в моменты выхода на торги крупных покупателей и продавцов. По нашим расчетам, при благоприятном для НБУ раскладе спроса и предложения валюты на межбанке 25 августа – регулятор сможет без давления на курс купить в резервы порядка $20-35 млн.

Если же котировки пойдут вверх – Нацбанк не будет особо менять свою тактику работы и не станет сильно вмешиваться в ситуацию, предоставив Укргазбанку и другим госбанкам снова продавать подороже валюту Нафтогаза.

На наличном рынке обменники продолжат ориентироваться на котировки и тренд межбанка и на объемы реального спроса и предложения со стороны граждан в своем регионе. В большинстве обменок спред по доллару составит порядка 15-25 копеек, а по евро – в пределах до 20- 35 копеек.

Курсы межбанка по нашему прогнозу на 25 августа будут находиться в пределах: доллар – коридор 27,30 – 27,60 гривен, евро – коридор 32,13 – 32,65 гривен.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США – 27,43 / 27,46

евро – 32,24 / 32,28

российский рубль – 0,3659 / 0,3664

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