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Ко Дню Независимости: три «кита» Украины

Ко Дню Независимости: три «кита» Украины

Большинство из нас хоть что-то слышали о средневековых трактатах, где землю изображали как плоское блюдо, лежащее на спинах трех гигантских китов в безбрежном океане. Представим себе, что этот океан – мировая экономика. Какие же три «кита» будут держать на плаву Украины в океане экономических водоворотов?

Finance.ua расскажет о трех ведущих отраслях нашего государства, благодаря которым Украина славится во всем мире.

  • Аграрии.

АПК – основная индустрия экономики Украины, площадь черноземов = площади Великобритании, первая по подсолнуху, в топ-3 экспортеров аграрной продукции в ЕС.

Украина во всем мире славится как аграрная страна с плодородными землями, а аналитики сельскохозяйственного рынка предрекают ей будущее аграрной сверхдержавы. И это – не пустые слова. Именно Украина лидирует в мире по производству подсолнечника, подсолнечного масла и по его экспорту.

Доля агропромышленного сектора в ВВП страны в 2015 году составляла 12,1%, а уже через три года – 13%. Только за первые два месяца 2020 года экспорт агропродовольственной продукции из Украины составил $3,7 млрд.

Этими достижениями мы обязаны, в первую очередь, богатому природному ресурсу – благоприятной почве. Большинство стран мира не имеют даже десятой части таких плодородных с/х земель, как Украина. Среди десяти ключевых игроков аграрного рынка Украины имеет высшее соотношение пахотных земель к общей площади занимаемой территории – 74,82%, благодаря чему занимает 6 место в этом топе. Задумайтесь только – 2,31% мировых площадей пахотных земель – украинские. А площадь украинских черноземов равна всей площади Великобритании!

Но не аграриями едиными…

  • Программисты.

Украина занимает лишь долю от китайского или индийского рынка разработки программного обеспечения, но при этом наши айтишники являются едва ли не самым конкурентоспособными. 2018 год стал рекордным для Украины: если львиная доля IT-специалистов вышла на рынок и заявила о себе как о профессионалах. В 2019, по подсчетам портала dou.ua, количество занятых в IT украинских специалистов достигло отметки 190 тыс.

В рейтинге HackerRank 2016 года Украина заняла одиннадцатое место среди топ-50 стран с лучшими программистами. Этот же ресурс признал украинских айтишников лучшими в сфере IT-безопасности, а Украину – одной из пяти стран с лучшей математической подготовкой программистов.

В последние годы Украина для иностранных инвесторов стала не только «источником» дешевых и качественных специалистов, но и креативным центром. Чего только стоит GSC Game World – украинская компания-разработчик компьютерных игр, наиболее известная по игровыми сериями «Казаки» и S.T.A.L.K.E.R. В марте 2007-го, после 6 лет разработки, компания выпустила игру «S.T.A.L.K.E.R.: Тень Чернобыля», которая получила культовый статус и стала финансовым успехом – продали тиражом более чем 2 млн.

Именно выходцы из этой компании в 2006 году создали свою студию по разработке 4A Games и впоследствии представили миру знаменитую постапокалиптическую серию игр «Metro». И вот недавно стало известно, что шведская компания Embracer Group выкупила 4A Games за 36 миллионов долларов.

  • Предприниматели и стартаперы.

Неотъемлемое умение украинцев – придумывать и разрабатывать что-то новое. И многие используют это умение, чтобы заработать деньжат. В 2019 году столица Украины заняла 34 место из более чем тысячи городов мира в рейтинге по количеству запущенных стартапов.

В том же году украинские стартапы привлекли $544 млн. Такие результаты озвучила компания AVentures Capital, отметив, что этот показатель стал рекордным за все время существования украинской стартап-индустрии.

«Тремя китами» украинской стартап-индустрии (два из которых получили статус «единорога» – рыночную оценку свыше $1 млрд) стали Grammarly, GitLab и People.ai.

В этом году, несмотря на коронакризис, украинские стартапы не уменьшают обороты и продолжают привлекать новых инвесторов. В частности, по результатам первого полугодия наибольшие вклады получили: Revolut – $500 млн, Preply – $10 млн, Allset – $8,25 млн, DMarket – $6,5 млн и Zakaz.ua – 5 млн евро.

Государство тоже не забывает о вознаграждениях для стартаперов, и на недавнем пятом и шестом питчах Украинского фонда стартапов (Ukrainian Startup Fund) два стартапа получили pre-seed финансирования в размере $25 000 каждый (iCorn и BIOsens), а пять стартапов – грант на $50 000.

По материалам Finance.UA
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