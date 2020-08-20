Ко Дню Независимости: три «кита» Украины

Большинство из нас хоть что-то слышали о средневековых трактатах, где землю изображали как плоское блюдо, лежащее на спинах трех гигантских китов в безбрежном океане. Представим себе, что этот океан – мировая экономика. Какие же три «кита» будут держать на плаву Украины в океане экономических водоворотов?

Finance.ua расскажет о трех ведущих отраслях нашего государства, благодаря которым Украина славится во всем мире.

Аграрии.

АПК – основная индустрия экономики Украины, площадь черноземов = площади Великобритании, первая по подсолнуху, в топ-3 экспортеров аграрной продукции в ЕС.

Украина во всем мире славится как аграрная страна с плодородными землями, а аналитики сельскохозяйственного рынка предрекают ей будущее аграрной сверхдержавы. И это – не пустые слова. Именно Украина лидирует в мире по производству подсолнечника, подсолнечного масла и по его экспорту.

Доля агропромышленного сектора в ВВП страны в 2015 году составляла 12,1%, а уже через три года – 13%. Только за первые два месяца 2020 года экспорт агропродовольственной продукции из Украины составил $3,7 млрд.

Этими достижениями мы обязаны, в первую очередь, богатому природному ресурсу – благоприятной почве. Большинство стран мира не имеют даже десятой части таких плодородных с/х земель, как Украина. Среди десяти ключевых игроков аграрного рынка Украины имеет высшее соотношение пахотных земель к общей площади занимаемой территории – 74,82%, благодаря чему занимает 6 место в этом топе. Задумайтесь только – 2,31% мировых площадей пахотных земель – украинские. А площадь украинских черноземов равна всей площади Великобритании!

Но не аграриями едиными…

Программисты.

Украина занимает лишь долю от китайского или индийского рынка разработки программного обеспечения, но при этом наши айтишники являются едва ли не самым конкурентоспособными. 2018 год стал рекордным для Украины: если львиная доля IT-специалистов вышла на рынок и заявила о себе как о профессионалах. В 2019, по подсчетам портала dou.ua, количество занятых в IT украинских специалистов достигло отметки 190 тыс.

В рейтинге HackerRank 2016 года Украина заняла одиннадцатое место среди топ-50 стран с лучшими программистами. Этот же ресурс признал украинских айтишников лучшими в сфере IT-безопасности, а Украину – одной из пяти стран с лучшей математической подготовкой программистов.

В последние годы Украина для иностранных инвесторов стала не только «источником» дешевых и качественных специалистов, но и креативным центром. Чего только стоит GSC Game World – украинская компания-разработчик компьютерных игр, наиболее известная по игровыми сериями «Казаки» и S.T.A.L.K.E.R. В марте 2007-го, после 6 лет разработки, компания выпустила игру «S.T.A.L.K.E.R.: Тень Чернобыля», которая получила культовый статус и стала финансовым успехом – продали тиражом более чем 2 млн.

Именно выходцы из этой компании в 2006 году создали свою студию по разработке 4A Games и впоследствии представили миру знаменитую постапокалиптическую серию игр «Metro». И вот недавно стало известно, что шведская компания Embracer Group выкупила 4A Games за 36 миллионов долларов.

Предприниматели и стартаперы.

Неотъемлемое умение украинцев – придумывать и разрабатывать что-то новое. И многие используют это умение, чтобы заработать деньжат. В 2019 году столица Украины заняла 34 место из более чем тысячи городов мира в рейтинге по количеству запущенных стартапов.

В том же году украинские стартапы привлекли $544 млн. Такие результаты озвучила компания AVentures Capital, отметив, что этот показатель стал рекордным за все время существования украинской стартап-индустрии.

«Тремя китами» украинской стартап-индустрии (два из которых получили статус «единорога» – рыночную оценку свыше $1 млрд) стали Grammarly, GitLab и People.ai.

В этом году, несмотря на коронакризис, украинские стартапы не уменьшают обороты и продолжают привлекать новых инвесторов. В частности, по результатам первого полугодия наибольшие вклады получили: Revolut – $500 млн, Preply – $10 млн, Allset – $8,25 млн, DMarket – $6,5 млн и Zakaz.ua – 5 млн евро.

Государство тоже не забывает о вознаграждениях для стартаперов, и на недавнем пятом и шестом питчах Украинского фонда стартапов (Ukrainian Startup Fund) два стартапа получили pre-seed финансирования в размере $25 000 каждый (iCorn и BIOsens), а пять стартапов – грант на $50 000.