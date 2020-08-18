Госгеонедр продала два участка недр за 2,2 миллиона

Государственная служба геологии и недр 19 августа 2020 года провела повторные аукционы по двум лотам – Быстровскому месторождению с залежами минеральных природных столовых вод и по участку «Горщик» Емельяновского месторождения гранита.

Об этом сообщает пресс-служба Госгеонедр.

“Состоялись повторные аукционы по двум лотам – Быстровскому месторождению с залежами минеральных природных столовых вод и по участку «Горщик» Емельяновского месторождения гранита. Спецразрешения проданы с незначительным повышением стартовой цены. Общая сумма вырученных средств составляет 2,195 млн грн”, – говорится в сообщении.

Е-торги по еще двум лотам – участку «Железняки» с рудопроявлением Железняки полиметаллического оруденения (руды меди, никеля, кобальта, металлов платиновой группы) и Усть-Каменскому месторождению гранита – не состоялись из-за отсутствия необходимого количества претендентов.

Через 15 рабочих дней повторно пройдут аукционы по продаже этих объектов и будут проходить по методу пошагового снижения стартовой цены и последующей подачи ценовых предложений.