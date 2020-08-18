Межбанк: активность на торгах была максимальной

Как мы и предупреждали в своем утреннем прогнозе – пятница на валютном рынке прошла в два этапа.До обеда – все клиенты спешили закрыть свои валютные сделки перед тремя выходными и активность на торгах была максимальной.
После обеда – активность резко пошла на спад и уже к 15:30-16:00 на межбанке остались практически одни спекулянты да пара-тройка небольших покупателей и продавцов, которые своими операциями по факту погоду не делали, но формально на котировки при таком малообъемном рынке влияли. Увидев возможность покачать рынок – спекулянты на мелких лотах быстро догнали котировки до 27,43/27,46 гривен за доллар и на этом успокоились.
В целом, если смотреть на ход торгов объективно – практически всю сессию спрос на валюту был несколько выше предложения, что и отразилось на котировках. Нацбанк участия в торгах не принимал – особого смысла в этом для регулятора просто не было. Покупать – особо нечего, продавать – не стоило, так как клиенты сами находили компромиссный курс в течение дня.
Ход торгов:
Стартовав с утренних 27,355/27,38 гривен доллар к 11 часам вырос до 27,37/27,39 гривен, а затем и до 27,375/27,395 к 12:00. Все клиенты спешили закрыть свои операции в первой половине дня и поэтому особо не торговались.
К обеду котировки остановились на отметке 27,375/27,395 гривен за доллар и продержались приблизительно в этих пределах до 14 часов.
После обеда стараниями спекулянтов на малообъемном и быстропустеющем рынке доллар на мелких суммах подтянули к уровню 27,425/27,445 гривен к 15:00 и до 27,43/27,46 гривен к концу сессии.
НБУ на рынок сегодня не выходил.
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США – 27,42 / 27,44
евро – 32,32 / 32,33
российский рубль – 0,3682 / 0,3686
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