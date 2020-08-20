АМКУ усиливает мониторинг рынков топлива из-за возможного снижения поставок из Беларуси

Антимонопольный комитет усиливает мониторинг ситуации на рынках топлива из-за возможного снижения поставок из Беларуси.
Об этом сообщает пресс-служба АМКУ.
«Доля бензинов и дизеля, которые производятся и ввозятся в Украину из Республики Беларусь, весьма значима для обеспечения в полном объеме спроса потребителей на топливо. Несмотря на распространение в СМИ информации о возможном ограничении объемов поставок нефтепродуктов с белорусских нефтеперерабатывающих заводов в Украине, АМКУ усиливает мониторинг ситуации на рынках топлива», – говорится в сообщении.
В АМКУ также предостерегли участников рынков от совершения каких-либо антиконкурентных действий, которые могут негативно повлиять на ресурсное наполнение и ценовую ситуацию, в частности:
Отмечается, что в случае выявления нарушений законодательства о защите экономической конкуренции Комитет будет реагировать согласно действующему законодательству.
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