АМКУ усиливает мониторинг рынков топлива из-за возможного снижения поставок из Беларуси

Антимонопольный комитет усиливает мониторинг ситуации на рынках топлива из-за возможного снижения поставок из Беларуси.

Об этом сообщает пресс-служба АМКУ.

«Доля бензинов и дизеля, которые производятся и ввозятся в Украину из Республики Беларусь, весьма значима для обеспечения в полном объеме спроса потребителей на топливо. Несмотря на распространение в СМИ информации о возможном ограничении объемов поставок нефтепродуктов с белорусских нефтеперерабатывающих заводов в Украине, АМКУ усиливает мониторинг ситуации на рынках топлива», – говорится в сообщении.

В АМКУ также предостерегли участников рынков от совершения каких-либо антиконкурентных действий, которые могут негативно повлиять на ресурсное наполнение и ценовую ситуацию, в частности:

создания искусственного дефицита топлива;

необоснованного повышения оптовых и розничных цен на топливо;

создания барьеров в доступе к инфраструктуре морских портов по перевалке нефтепродуктов.

Отмечается, что в случае выявления нарушений законодательства о защите экономической конкуренции Комитет будет реагировать согласно действующему законодательству.