Jaguar выпустит конкурента Tesla Model 3

Новый руководитель Jaguar Land Rover Тьерри Боллоре намерен превратить британскую марку в конкурента Tesla. А чтобы дело шло быстрее намеченного ранее плана, Боллоре, по информации AutoExpress, инициировал выпуск модели, которая составит конкуренцию Tesla Model 3 и станет заменой нынешнему Jaguar XE.

У Jaguar уже есть электрический кроссовер I-Pace, который неплохо продается, а кроме того компания готовит полностью электрического наследника флагманского Jaguar XJ, а также электрическую версию большого кроссовера J-Pace, который разделит платформу с другим будущим большим кроссовером под новым суббрендом Road Rover.

Весной этого года стало известно, что Jaguar Land Rover вложит миллиард фунтов стерлингов (1,1 миллиарда евро) в переоборудование заводов в Касл Бромвиче и Солихалле под выпуск электромобилей.