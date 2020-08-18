Нарушение карантина: полиция открыла более 200 уголовных производств

Полицейские с начала введения ограничений открыли 226 уголовных производств за нарушение карантинных мероприятий. Также было составлено на нарушителей 23 753 административных протокола.
Об этом информирует пресс-центр Национальной полиции.
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Отмечается, что к обеспечению мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции привлечены 15 тысяч правоохранителей, из которых 13 200 – сотрудники Национальной полиции Украины.
«Полицейские обеспечивают охрану публичной безопасности и порядка на улицах населенных пунктов, дорогах и автомагистралях, осуществляющих охрану очагов заболевания и медицинских учреждений, где на лечении находятся пациенты, больные Covid-19.
Кроме того, правоохранители привлекаются к несению службы на карантинных контрольно-пропускных постах для принятия мер по предотвращению распространения коронавируса. Ежесуточно проводится около 1000 рейдов, по результатам которых правоохранители составляют в среднем 350 административных протоколов ежедневно», — сказано в сообщении.
Добавим, лидерами среди нарушителей карантина в Украине являются Днепропетровская и Харьковская области.
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