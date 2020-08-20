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Какие иномарки чаще всего покупают украинцы

Какие иномарки чаще всего покупают украинцы

В январе-июне 2020 года Украина импортировала 193,5 тыс. легковых автомобилей. Это на 36% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом сообщает Укравтопром.

В Украину ввезли 37,6 тыс. новых автомобилей и 155,9 тыс. подержанных. На новые потратили $726 млн, на б/у – $737,8 млн.

Средняя стоимость импортируемого в этом году нового автомобиля составляет $19,3 тыс. В 2019-м она была $18,9 тыс. Средняя таможенная стоимость подержанной иномарки выросла до $4,7 тыс, что на $1,1 тыс. больше, чем в прошлом году.

Крупнейшим поставщиком новых легковых автомобилей в Украину остается Япония. За январь-июнь оттуда ввезли 8745 авто. На 2-м месте Китай – 5736 машин, на 3-м Румыния – 5351.

Б/у авто чаще покупали в Германии. С января по июнь оттуда завезли 38 991 легковых автомобилей. Из США – 32 076, из Франции – 14 218.

По материалам Finance.UA
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