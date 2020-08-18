Украина изменила условия безвиза с Беларусью

С 1 сентября 2020 года для поездок в Беларусь гражданам Украины необходимы загранпаспорта.
Об этом сообщает Госпогранслужба.
С началом осени вступает в силу постановление Кабинета Министров Украины «О частичном приостановлении действия Соглашения между Кабинетом Министров Украины и Правительством Республики Беларусь о безвизовых поездках граждан».
Заработает новый порядок выезда, который позволит улучшить защиту украинских граждан, поскольку в случае потери за границей внутреннего паспорта идентификация граждан Украины заграничными учреждениями является длительной и сложной в отличие от оперативных процедур документирования путешествующих в случае потери загранпаспортов.
Кроме того, пограничники прогнозируют существенное уменьшение времени прохождения пограничного контроля каждого гражданина, поскольку информация из заграничных паспортов считывается автоматическими ридерами.
Вместе с тем, существенно улучшится предотвращение случаев использования подделок паспорта гражданина Украины (в форме книжечки), учитывая незначительную степень защиты документа.
Напомним, отсрочка нового порядка до 1 сентября этого года была введена с целью предоставления возможности путешествующим в случае необходимости заблаговременно оформить загранпаспорта на территории Украины.
Граждане Украины, которые проживают на территории Республики Беларусь, могут оформить загранпаспорта в Посольстве Украины в Минске или Консульстве Украины в Бресте. Указанные учреждения обеспечены всем надлежащим оборудованием для обработки паспортных ходатайств граждан Украины.
Однако граждан Украины, которые после 1 сентября 2020 года будут находиться на территории Беларуси без загранпаспортов, во время возвращения в Украину пограничники будут беспрепятственно пропускать и по внутренним паспортам.
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