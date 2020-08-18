Первые 18 из 78 спиртовых заводов готовят к аукциону

Первые 18 из 78 спиртовых объектов уже проходят активную подготовку к аукциону, остальные – также будут постепенно выводиться на продажу.
Об этом сообщает пресс-служба Фонда госимущества.
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“Наша главная задача – качественно подготовить объекты спиртовой отрасли к приватизации, раскрыть потенциальным инвесторам всю необходимую информацию о них, выставить их на честный и прозрачный аукцион.
Ожидаем высокой конкуренции, ведь совсем скоро перед инвесторами откроется уникальная возможность “зайти” на прибыльный рынок, который до сих пор был годами закрыт и монополизирован”, – говорится в сообщении.
Напомним, первый завод ГП “Укрспирт” будет продан в сентябре 2020 года, общая стоимость заводов госпредприятия – 2-2,5 миллиарда гривен.
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