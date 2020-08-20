Как открыть ФЛП на портале «Дія»

Министерство цифровой трансформации опубликовало ответы на основные вопросы об услугах для ФЛП на портале “Дія”.
“Уже почти полгода на портале Дія граждане могут получить три обновленные услуги для ФЛП – создание, внесение изменений и закрытие”, – говорится в сообщении.
Что нужно для того, чтобы получить услуги на портале:
Сколько времени занимает подача заявления на портале:
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Как самостоятельно выбрать тип налогообложения:
Когда уже можно начинать предпринимательскую деятельность:
На портале можно внести любые изменения в ФЛП:
Как закрыть ФЛП:
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