Как открыть ФЛП на портале «Дія»

Министерство цифровой трансформации опубликовало ответы на основные вопросы об услугах для ФЛП на портале “Дія”.

“Уже почти полгода на портале Дія граждане могут получить три обновленные услуги для ФЛП – создание, внесение изменений и закрытие”, – говорится в сообщении.

Что нужно для того, чтобы получить услуги на портале:

чтобы получить услуги на портале Дія, нужна электронная подпись ( КЭП );

ее можно получить онлайн в ПриватБанке, или у любого квалифицированного поставщика электронных доверительных услуг.

Сколько времени занимает подача заявления на портале:

заявление на открытие или внесение изменений в ФЛП можно подать в течение 10 минут

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подача заявления о закрытии занимает 2 минуты;

все услуги на портале Дія можно получить бесплатно.

Как самостоятельно выбрать тип налогообложения:

во время открытия ФЛП также нужно выбрать систему налогообложения: общую или упрощенную;

система содержит много подсказок по объему налогообложения и тем налогам, которые необходимо будет платить. Например, при регистрации система вас спросит, вели ли вы предпринимательскую деятельность в прошлом году. Если в течение года гражданин вел предпринимательскую деятельность и повторно открывает ФЛП , то упрощенная система налогообложения будет недоступна;

группа налогообложения также зависит от выбранного КВЭД . Система просто заблокирует выбор тех групп налогообложения, которые недоступны для выбранного типа деятельности.

Когда уже можно начинать предпринимательскую деятельность:

после подачи заявления на регистрацию ФЛП , регистратор рассматривает заявление и вносит данные в ЕГР ;

регистрация происходит в течение одного дня. После этого можно работать ФЛП ;

; после регистрации ФЛП нужно обязательно зарегистрировать книгу учета доходов. Это можно быстро сделать в налоговой по месту регистрации. Книги пока еще нет онлайн.

На портале можно внести любые изменения в ФЛП:

на портале доступны изменения 3 видов данных – гражданство, виды экономической деятельности и контактные данные.