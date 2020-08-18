0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 177 0

Зарплаты в госсекторе предлагают пересмотреть

Зарплаты в госсекторе предлагают пересмотреть

Кабинет министров хочет, чтобы Верховная Рада пересмотрела свое решение об ограничении зарплат в государственном секторе. Сейчас оно установлено на уровне 47,2 тысяч гривен.

Об этом сказал премьер-министр Денис Шмыгаль.

Он отметил, что этот вопрос выносился в парламент, то идея заключалась во временном ограничении.

“Назывались сроки – завершение карантина, плюс два месяца. Но тогда, в апреле, никто не знал, как будет развиваться эпидситуация и как долго продлится карантин. Сегодня мы понимаем, что карантин будет оставаться и в дальнейшем. При отсутствии вакцин и лекарств – это единственный эффективный инструмент контроля за уровнем заболеваемости”, – сказал он.

Шмыгаль считает, что сегодня стоит вопрос принятия изменений в закон.

“Правительственным решением мы не можем его изменить. Тем более есть представление в Конституционный суд, что затягивает сроки. Поэтому будем со своей стороны вести диалог с парламентом, искать компромисс”, – сказал Шмыгаль.

По его словам, уже есть целый ряд прецедентов, когда в результате парламентского решения об ограничении зарплат на госпредприятиях качественные топ-менеджеры из государственных учреждений, банков, промышленных предприятий уволились и ушли в частный сектор.

По материалам УКРИНФОРМ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.