Зарплаты в госсекторе предлагают пересмотреть

Кабинет министров хочет, чтобы Верховная Рада пересмотрела свое решение об ограничении зарплат в государственном секторе. Сейчас оно установлено на уровне 47,2 тысяч гривен.
Об этом сказал премьер-министр Денис Шмыгаль.
Он отметил, что этот вопрос выносился в парламент, то идея заключалась во временном ограничении.
“Назывались сроки – завершение карантина, плюс два месяца. Но тогда, в апреле, никто не знал, как будет развиваться эпидситуация и как долго продлится карантин. Сегодня мы понимаем, что карантин будет оставаться и в дальнейшем. При отсутствии вакцин и лекарств – это единственный эффективный инструмент контроля за уровнем заболеваемости”, – сказал он.
Шмыгаль считает, что сегодня стоит вопрос принятия изменений в закон.
“Правительственным решением мы не можем его изменить. Тем более есть представление в Конституционный суд, что затягивает сроки. Поэтому будем со своей стороны вести диалог с парламентом, искать компромисс”, – сказал Шмыгаль.
По его словам, уже есть целый ряд прецедентов, когда в результате парламентского решения об ограничении зарплат на госпредприятиях качественные топ-менеджеры из государственных учреждений, банков, промышленных предприятий уволились и ушли в частный сектор.
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