Антимонопольный комитет открыл дело против Roshen

Антимонопольный комитет начал дело против субъектов хозяйствования, входящих в состав группы компаний Roshen, по признакам злоупотребления монопольным положением на рынке патоки.
Об этом сообщает пресс-служба АМКУ.
Группа Roshen является крупнейшим отечественным производителем патоки крахмальной кукурузной (сиропов). При этом, по оценке Комитета, Roshen в течение 2018-2019 годов имела структурные признаки доминирующего положения на этом товарном рынке.
“По имеющейся в АМКУ информации, в ходе ведения своей хозяйственной деятельности группа Roshen в течение 2018 года устанавливала различные цены, а также различные условия приобретения патоки для определенной группы потребителей – кондитерских фабрик”, – сказано в сообщении.
Так, в 2019 году, усилив рыночную власть в связи с запретом импорта из Российской Федерации патоки (сиропов), группа Roshen повысила цены на патоку собственного производства для всех покупателей, которые были объектом ценового анализа.
При этом в ходе предварительного исследования АМКУ не выявил объективных причин для повышения цен этой группы.
“Такие действия группы Roshen по отношению к субъектам хозяйствования – конкурентов на рынках кондитерских изделий (в том числе и Кондитерской корпорации “Рошен”), могли привести к недопущению, устранению или ограничению конкуренции между ними”, – констатируют в АМКУ.
В связи с этим комитет начал расследование, сбор и анализ доказательств по делу.
Крахмальная кукурузная патока (сироп) является одним из основных компонентов в рецептуре кондитерских изделий. Она используется при производстве халвы, карамели, зефира, конфет, мармелада для регулирования консистенции (структуры и текстуры) кондитерского изделия.
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