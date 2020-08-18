В сентябре Facebook полностью перейдёт на новый интерфейс

На протяжении некоторого времени в социальной сети Facebook доступен новый пользовательский интерфейс. При желании пользователи могут переключиться на него. Если же интерфейс не понравится, то доступна возможность вернуться к использованию привычного старого интерфейса. Но теперь соцсеть начала уведомлять пользователей, что с сентября возможность вернуться к старому интерфейсу больше не будет доступна.

В сообщении говорится, что «мы улучшили новый Facebook.com и очень рады, что все смогут испытать новый внешний вид». При этом компания призывает пользователей делиться идеями по дальнейшему улучшению интерфейса.



Фото: itc.ua

Также перечисляются ключевые особенности нового дизайна Facebook. Среди них упоминаются менее загромождённый внешний вид, увеличенный текст, переключаемый тёмный режим и более быстрая загрузка.



Фото: itc.ua

Новый интерфейс Facebook был впервые анонсирован на конференции F8 2019, которая проходила в апреле и мае того же года. Пользователи получили доступ к новому интерфейсу в марте этого года.

Новый интерфейс больше похож на интерфейс мобильного приложения Facebook с простой панелью навигации, которая обеспечивает быстрый доступ к различным разделам сайта, включая Watch и Marketplace. Логотип Facebook также был полностью переработан по сравнению с логотипом классического интерфейса Facebook. Однако некоторые расширения, такие как Social Fixer, ещё не работают в новом интерфейсе.