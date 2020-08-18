В Украине с сентября повысят часть пенсий: в Минсоце рассказали, кому и как

В Украине из-за повышения минималки с 4723 до 5000 грн вырастут пенсии у 1,5 миллиона человек. Это связано с тем, что украинцы старше 65 лет, выполнившие требования по стажу, имеют право получать не менее 40% минималки.

Об этом в эфире телеканала “Украина 24” рассказал советник министра соцполитики Николай Шамбир.

“Сумма будет небольшая, и охваченное количество людей невелико. Где-то на 1,5 млн пенсионеров повлияет повышение заработной платы. Минимальная зарплата 4723 грн с сентября будет 5000 грн. Если примет Верховная Рада, на 40% от минимальной зарплаты будет минимальная пенсия для лиц, которые имеют 65 лет”, – пояснил советник.

По его словам, из-за повышения минимальных пенсий большой нагрузки на бюджет не будет. “Практически все пенсии сейчас подлежат повышению. Есть пенсии, которые сейчас не индексируются. Но также мы работаем над тем, чтобы в следующем году полностью охватить всех вопросом индексации”, – добавил Шамбир.

До 1 сентября минимальная пенсия для тех, кто достиг 65 лет и выполнил требования относительно стажа (35 лет для мужчин и 30 лет для женщин), составляет 1889 грн. А с 1 сентября уже 2000 грн.

Справка Finance.ua:

Украинцы, которые собираются на пенсию, могут через сайт Пенсионного фонда проверить свой страховой стаж и сумму будущих выплат.

В 2021 году в Украине будут по-новому рассчитывать штрафы, пенсии и другие социальные выплаты. В том числе с 1 июля 2021 года базовые величины для соцвыплат и для денежных взысканий предлагается установить на отметке 2100 гривен.

В украинском правительстве планируют провести индексацию пенсий для всех пенсионеров. На сегодня пенсии для некоторых категорий не индексируются.

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