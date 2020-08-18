В Украине с сентября повысят часть пенсий: в Минсоце рассказали, кому и как

В Украине из-за повышения минималки с 4723 до 5000 грн вырастут пенсии у 1,5 миллиона человек. Это связано с тем, что украинцы старше 65 лет, выполнившие требования по стажу, имеют право получать не менее 40% минималки.
Об этом в эфире телеканала “Украина 24” рассказал советник министра соцполитики Николай Шамбир.
“Сумма будет небольшая, и охваченное количество людей невелико. Где-то на 1,5 млн пенсионеров повлияет повышение заработной платы. Минимальная зарплата 4723 грн с сентября будет 5000 грн. Если примет Верховная Рада, на 40% от минимальной зарплаты будет минимальная пенсия для лиц, которые имеют 65 лет”, – пояснил советник.
По его словам, из-за повышения минимальных пенсий большой нагрузки на бюджет не будет. “Практически все пенсии сейчас подлежат повышению. Есть пенсии, которые сейчас не индексируются. Но также мы работаем над тем, чтобы в следующем году полностью охватить всех вопросом индексации”, – добавил Шамбир.
До 1 сентября минимальная пенсия для тех, кто достиг 65 лет и выполнил требования относительно стажа (35 лет для мужчин и 30 лет для женщин), составляет 1889 грн. А с 1 сентября уже 2000 грн.
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