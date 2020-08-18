Акции Tesla взлетели до рекорда

Акции американской компании Tesla снова подорожали. Так, на торгах 20 августа стоимость акций Tesla впервые превысила отметку 2000 долларов. За день акции подорожали на 6,56%, или на 123,3 доллара.

Как свидетельствуют данные Bloomberg, состояние Илона Маска увеличилось еще на 5,18 млрд долларов, до 95,2 млрд долларов.

На закрытии торгов 20 августа акции Tesla торговались по 2001,83 доллара за штуку. В ходе торгов их стоимость достигала 2021,99 доллара. Рыночная капитализация компании выросла до 373,1 млрд долларов.

Акции Tesla начали быстро дорожать после того, как компания объявила о сплите акций из расчета 5:1, чтобы сделать их более доступными для инвесторов. С 11 августа, когда компания объявила о сплите, ее акции подорожали на 45%. C начала года они выросли примерно на 380%.