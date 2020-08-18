Минцифры хочет превратить ЦПАУ в центры «Дії»

В Министерстве цифровой трансформации запускают шеринг и валидацию документов из единого государственного веб-портала электронных услуг для всех граждан. Сейчас эту технологию отрабатывают с Национальным банком Украины.

О нововведениях в мобильном приложении «Дія» в программе «Официальный разговор» телеканала ДИМ рассказал руководитель проекта «Дія» Мстислав Баник.

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Научиться пользоваться электронными услугами люди старшего возраста уже сейчас могут с помощью роликов, которые постоянно создает Министерство информационной трансформации, а в будущем есть планы, что в Центрах предоставления административных услуг (ЦПАУ) буду помогать всем, кто не смог разобраться с приложением и его функционалом.

“У нас идея в том, что ЦПАУ со временем – они уже начинают это делать, это же не такой быстрый процесс – превратятся, во-первых, из ЦПАУ в центры «Дія». И в конечном, более долгосрочном плане, в течение несколько лет, даже те услуги, которые там предоставляются, – это будет помощь человеку. Ну, условно есть портал “Дія”, на котором будет 100% услуг, которые может предоставить государство. Если какой-то человек постарше не смог дома разобраться, что совершенно очевидно, он приходит и ему помогают на этом же портале получить услугу», – сообщил Баник.

Также в Министерстве думают о том, как жители неподконтрольных территорий смогут воспользоваться электронными сервисами, в том числе оформлять справку внутренне перемещенного лица онлайн. “Сейчас идет обсуждение, как им предоставить возможность пользоваться. И к осени достаточно большое количество граждан, проживающих на неподконтрольной территории, все равно приезжают на территорию Украины. Многие из них имеют справку внутренне перемещенного лица. Получение этого документа тоже будет доступно онлайн. Эту справку мы привяжем к паспорту. И даже будет генерироваться копия паспорта со справкой ВПЛ», – сказал Баник.