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Прибыль банков в июле сократилась на 19%

Прибыль банков в июле сократилась на 19%

В июле 2020 года украинские банки получили 4,59 млрд грн чистой прибыли, что на 19,2% меньше показателя того же периода 2019 года (5,69 млрд грн).

По данным НБУ, за семь месяцев чистая прибыль банков составила 28,39 млрд грн, что на 22,7% меньше соответствующего показателя прошлого года (36,72 млрд грн).

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Доходы банков за январь-июль выросли на 5,4% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом – до 149,11 млрд грн.

В частности, комиссионные доходы возросли на 6,8% – до 37,12 млрд грн, результат от переоценки и от операций купли-продажи – в 1,8 раза (до 19,29 млрд грн), тогда как процентные доходы сократились на 2,5% (до 87,46 млрд грн).

Расходы банков составили 120,72 млрд грн, что на 15,3% больше, чем за семь месяцев 2019 года. В частности, отчисления в резервы выросли втрое (до 19,1 млрд грн), комиссионные расходы – на 26,8% (до 12,75 млрд грн), а процентные – сократились на 9,4% (до 39,4 млрд грн).

Напомним, в январе-июне 2020 года украинские банки получили 23,8 млрд грн чистой прибыли, что на 23% меньше соответствующего показателя прошлого года – 31 млрд грн.

По материалам Финансовый клуб
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