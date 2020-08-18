Прибыль банков в июле сократилась на 19%

В июле 2020 года украинские банки получили 4,59 млрд грн чистой прибыли, что на 19,2% меньше показателя того же периода 2019 года (5,69 млрд грн).
По данным НБУ, за семь месяцев чистая прибыль банков составила 28,39 млрд грн, что на 22,7% меньше соответствующего показателя прошлого года (36,72 млрд грн).
Читайте также: За первое полугодие 2020 года прибыль госбанков уменьшилась на 17% – Минфин
Доходы банков за январь-июль выросли на 5,4% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом – до 149,11 млрд грн.
В частности, комиссионные доходы возросли на 6,8% – до 37,12 млрд грн, результат от переоценки и от операций купли-продажи – в 1,8 раза (до 19,29 млрд грн), тогда как процентные доходы сократились на 2,5% (до 87,46 млрд грн).
Расходы банков составили 120,72 млрд грн, что на 15,3% больше, чем за семь месяцев 2019 года. В частности, отчисления в резервы выросли втрое (до 19,1 млрд грн), комиссионные расходы – на 26,8% (до 12,75 млрд грн), а процентные – сократились на 9,4% (до 39,4 млрд грн).
Напомним, в январе-июне 2020 года украинские банки получили 23,8 млрд грн чистой прибыли, что на 23% меньше соответствующего показателя прошлого года – 31 млрд грн.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Почему украинцы в 60 лет рискуют остаться без пенсии - СМИВчера, 17:00 - 5920 35
Криклий рассказал, чего ждать водителям такси от нового законопроектаВчера, 11:05 - 1930 15
В Харькове тестируют первый троллейбус с автономным ходом (фото)Вчера, 15:10 - 910 9
Тарифы на медуслуги обязательно пересмотрят - Степанов3 ч. назад - 339 4
Министерство инфраструктуры инициировало новую модель общественного транспорта: что она предусматриваетВчера, 14:03 - 1689 3
Почему украинцы в 60 лет рискуют остаться без пенсии - СМИВчера, 17:00 - 5920 35
Стоит ли вкладываться в хрущевки и сталинки - мнение экспертаВчера, 21:02 - 3244 2
Криклий рассказал, чего ждать водителям такси от нового законопроектаВчера, 11:05 - 1930 15
Министерство инфраструктуры инициировало новую модель общественного транспорта: что она предусматриваетВчера, 14:03 - 1689 3
Египет ужесточил правила въезда для туристов по всей странеВчера, 11:45 - 1671 2
В Харькове тестируют первый троллейбус с автономным ходом (фото)Вчера, 15:10 - 902 9
Китай зарегистрировал вакцину против COVID-1918.08.2020, 11:10 - 2399
Bentley представил самый быстрый в мире кроссовер (фото, видео)13.08.2020, 12:10 - 1521 2
Израильский ювелир создает золотую защитную маску за 1,5 миллиона долларов (фото)10.08.2020, 15:10 - 1436 4
Маск запустил очередную партию интернет-спутников (видео)07.08.2020, 10:08 - 1492 6