Канада уже потратила $28 миллионов на принудительный карантин

Правительство Канады потратило 37 миллионов канадских долларов (около $28 миллионов) на расселение в отелях посетителей из-за рубежа, которые не имели возможности самоизолироваться за свой счет.
Об этом со ссылкой на данные Агентства общественного здоровья Канады пишет CBC News.
“По состоянию на 16 августа 3 222 человека были размещены в гостиницах, пребывание в которых оплачивало правительство. К концу июля цена предоставления мест для отбывания карантина превысила $37 млн”, – говорится в материале.
Всего на территории Канады сейчас создано 13 центров отбывания карантина, однако, по словам представителя Агентства, людей в них размещают только при крайней необходимости. “Карантинные помещения используются для размещения людей, которые приезжают в Канаду и не могут изолироваться, поскольку не имеют возможности выполнить требования обязательного карантина (к примеру, проживают с уязвимым человеком, не организовали частной транспортировки при наличии симптомов и тому подобное)”, – сказал представитель Агентства общественного здравоохранения Канады Джеофрой лего-Тивиерж.
CBC News объясняет, что все, кто прибывает в Канаду из-за рубежа, должны две недели находиться в изоляции, правила которой четко очерчены. Если человек по уважительным причинам не может их выполнить, правительство бесплатно предоставляет место в отеле и трехразовое питание.
“Агентство предоставило детализированную смету, однако отметило, что расходы включали средства на проживание, питание, транспортировку, охрану и медицинский осмотр. В некоторых местах для отбывания карантина круглосуточно присутствовала медсестра”, – отмечает CBC News.
Ради безопасности и защиты приватности жителей правительство не раскрывает точного места расположения центров для карантина, однако в большинстве это отели среднего класса вблизи крупных аэропортов.
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