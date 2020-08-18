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Шмыгаль рассчитывает, что доллар не выйдет за пределы 29 гривен до конца года

Шмыгаль рассчитывает, что доллар не выйдет за пределы 29 гривен до конца года

Премьер-министр Денис Шмыгаль считает, что до конца года курс валют будет колебаться в районе 27-28 грн/доллар и не выйдет за пределы 29 гривен.

Об этом он заявил в интервью Укринформу.

“На сегодня, как видим, ситуация развивается по умеренно стабильному сценарию. По моему субъективному мнению, курс будет колебаться в районе 27-28 грн/доллар и вряд ли выйдет за пределы 29 гривен до конца этого года”, – отметил Шмыгаль.

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Он заверил, что понимает обеспокоенность инвесторов и бизнеса по поводу ожиданий, возможного роста курса доллара в ближайшие четыре месяца, но напомнил, что бюджет пересматривался в апреле-мае, когда ожидалось гораздо худшее влияние мирового экономического и финансового кризиса на Украину.

По его словам, тогда “перестраховались” и заложили большие курсовые и инфляционные показатели в бюджет.

“Очевидно, что макропрогноз окажется для кого-то лучше, для кого-то, возможно, хуже. Но в любом случае ситуация является нормальной. Курс регулируется исключительно рынком, и то, что рынок сегодня оценивает его на уровне 27 гривен за доллар, является абсолютно приемлемым”, – отметил Шмыгаль.

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По материалам УКРИНФОРМ
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