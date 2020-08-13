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В Украине задумались над поставками водорода в Германию

В Украине задумались над поставками водорода в Германию

Украина рассматривает возможность поставки водорода в Германию через свою газотранспортную систему.

Об этом 20 августа в ходе брифинга заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

По его словам, Германия будет крупнейшим рынком потребления водородной энергетики, а Украина может стать надежным поставщиком водорода в ЕС, в том числе в Германию.

“Мы договорились, что сотрудничество с Германией продолжится в виде разработки дорожной карты развития энергетического партнерства и будет проведено исследование по возможности использования газотранспортной системы Украины для транспортировки водорода”, — отметил Кулеба.

По материалам Дело
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