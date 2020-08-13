Межбанк: день неловких пауз и противостояния нервов

Четверг прошел очень интересно на валютном рынке и в очередной раз показал, насколько наш межбанк зависим от действий и курсовых задач одного-двух десятков крупнейших игроков.
Началось все в духе тенденций этой недели – спрос на валюту превышал предложение, продавцы в такой ситуации задирали котировки и курс быстро подобрался к отметке в 27,50 гривен.
Но как только это порог был достигнут – стало ясно, что выше уже сегодня продавцам особо ловить нечего. Покупатели были не готовы к дальнейшему росту котировок и наступила очень короткая “неловкая” пауза, как апофеоз противостояния нервов и “хотелок” как покупателей, так и продавцов.
И после нее курсовой тренд в очередной раз развернулся – теперь уже в сторону снижения котировок, что позволило Нацбанку пополнить резервы во второй половине дня на 20 млн долларов по 27,40 гривен, а затем и спекулянтам окончательно придавить курс с утренних 27,45/27,48 гривен до 27,355/27,38 к концу дня.
“Злые языки” утверждают, что рост курса, спровоцированный на днях активной скупкой доллара Нацбанком по 27,22 гривен и созданием благодаря этому определенного дефицита предложения валюты последних дней с ростом котировок свыше 27,40 гривен за доллар – был создан, чтобы “помочь” Нафтогазу подороже продать свою валюту в период бюджетных проплат через Укргазбанк. Этот госбанк в эти дни был очень активен по продаже валюты в моменты пикового роста котировок. Мы уверены, что определенная и существенная доля правды в этом утверждении наших источников с межбанковского рынка – явно присутствует.
По факту, за день доллар с утренних 27,45/27,48 гривен в начале вырос свыше 27,50/27,525 гривен, а затем быстро ушел вниз к уровню в 27,355/27,38 к концу сессии.
Ход торгов:
Стартовав с утренних 27,45/27,48 гривен доллар к 11 часам за счет явного дефицита предложения валюты вырос до 27,485/27,51 гривен, а затем и до 27,50/27,525 к 12:00.
Но благодаря активным распродажам Укргазбанка уже к обеду котировки постепенно просели до 27,455/27,475 гривен за доллар, а после обеда постепенно откатились до 27,37/27,39 к 16 часам и до 27,355/27,38 гривен к концу сессии. После обеда Нацбанк выходил на торги с быстрой покупкой $20 млн по 27,40.
Главные события 20 августа на межбанке:
Доллар подешевел в целом за день с утренних 27,45/27,48 гривен до 27,355/27,38 к концу дня, хотя еще к полудню его котировки превышали отметку в 27,50 гривен;
НБУ выкупил $20 млн по 27,40 гривен во второй половине дня;
Справочный курс Нацбанка на 12:00 зафиксирован на уровне 27,4943 гривен, а официальный на 21 августа установлен на отметке 27,4812 гривен за доллар.
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США – 27,42 / 27,44
евро – 32,49 / 32,52
российский рубль – 0,3711/ 0,3715
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