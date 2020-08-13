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УЗ продлила маршрут "Столичного экспресса"

УЗ продлила маршрут "Столичного экспресса"

Укрзализныця” продлила маршрут “Столичного экспресса” ко Дню Независимости. В понедельник, 24 августа, маршрут будет продлен до Винницы.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

Из Сум поезд №779/780 поезд отправится в 5:34 и прибудет в Винницу в 13:11. В обратном направлении поезд отправится в 13:44 и прибудет в Сумы в 21:34.

Отмечается, что билеты уже продаются в железнодорожных кассах.

Напомним, ранее УЗ назначила дополнительные поезда из Одессы ко Дню Независимости.

Справка Finance.ua:

  • На Выдубичах построили платформу для Интерсити и Kyiv Boryspil Express. Реконструированная станция объединяет в единую логистическую цепочку железную дорогу, авто- и авиатранспорт, а также метрополитен.
По материалам Finance.UA
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