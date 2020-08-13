УЗ продлила маршрут "Столичного экспресса"

Укрзализныця” продлила маршрут “Столичного экспресса” ко Дню Независимости. В понедельник, 24 августа, маршрут будет продлен до Винницы.
Об этом сообщает пресс-служба УЗ.
Из Сум поезд №779/780 поезд отправится в 5:34 и прибудет в Винницу в 13:11. В обратном направлении поезд отправится в 13:44 и прибудет в Сумы в 21:34.
Отмечается, что билеты уже продаются в железнодорожных кассах.
Напомним, ранее УЗ назначила дополнительные поезда из Одессы ко Дню Независимости.
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