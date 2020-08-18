Airbus поставит 28 самолетов для airBaltic до 2024 года

Латвийская авиакомпания airBaltic и концерн Airbus подписали соглашение о корректировке графика поставок 28 самолетов A220-300.

В соответствии с новым графиком, авиакомпания получит оставшиеся 28 самолетов из 50 ранее заказанных машин к началу 2024 года.

“Недавний кризис дал нам возможность быстрее реализовать решение о переходе в будущем на полеты только на самолетах Airbus A220-300. Это решение упростит содержание нашего флота”, – сообщил исполнительный директор airBaltic Мартин Гаусс.

airBaltic в 2012 году заказала 20 самолетов A220-300. Заказ был полностью выполнен в сентябре 2019 года. Кроме того, в мае 2018 года перевозчик разместил заказ еще на 30 самолетов. Первые два самолета из нового заказа авиакомпания получила во второй половине 2019 года, до конца 2020 года поступят еще три таких лайнера.

Договоренности с Airbus предполагают возможность заказа еще 30 самолетов этого типа. В настоящее время флот airBaltic состоит из 22 самолетов A220-300.

airBaltic в апреле утвердила новый бизнес-план до 2025 года, сфокусированный на мерах по преодолению последствий кризиса авиаперевозок из-за COVID-19. Обновленный план предусматривает сокращение флота и возобновление полетов вначале только на 22 самолетах A220-300. Учтено также уменьшение количества пассажирских мест. Возвращение к росту бизнеса предполагается к концу 2023 года.