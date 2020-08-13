В Укрзализныце разоблачили миллионные хищения - СБУ

СБУ разоблачила многомиллионную коррупционную схему на Укрзализныце.
Об этом сообщает пресс-центр СБУ в четверг, 20 августа.
“По данным предварительного следствия, противоправный механизм был организован менеджментом филиала Пассажирская компания Укрзализныци через аффилированные коммерческие структуры, в том числе с признаками фиктивности”, – говорится в сообщении.
В 2019-2020 годах филиал выделил более 60 млн грн для закупки товарно-материальных ценностей для ремонта пассажирского подвижного состава. Победителями тендерных торгов стали подконтрольные организаторам структуры, которым Укрзализныця перечислила всю сумму.
Экспертизы показали, что стоимость продукции была необоснованно завышена, что нанесло ущерб государству на сумму почти 12 млн гривен.
Сейчас силовики проводят в Киеве и Виннице ряд обысков в служебных помещениях Укрзализныци и офисах коммерческих структур. В рамках уголовного производства проводятся следственные действия.
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