В ВСУ разоблачили миллионную схему «откатов» при закупке масок

Служба безопасности Украины разоблачила коррупционную схему при закупке масок для военнослужащих. Представители командования медицинских сил Вооруженных сил Украины требовали от предпринимателя 1 миллион гривен за поставку масок.
Об этом сообщили в СБУ.
По данным расследования, схему организовал начальник управления командования медсил вместе с офицером медслужбы одной из бригад ВСУ, чиновником Госэнергонадзора и посредником.
“Злоумышленники требовали от представителя коммерческой структуры, которая занимается продажей медицинских масок, взятку в размере 1 млн гривен. За это участники схемы обещали предпринимателю обеспечить победу в открытых торгах. При этом размер взятки был обусловлен объемом поставки – 1 гривна с каждого маски”, – сообщили в СБУ.
Организаторов задержали во время получения второй части “отката” в размере 600 тысяч гривен. Первую часть они получили несколькими днями ранее.
“В ходе 13 обысков по местам жительства и службы злоумышленников правоохранители обнаружили средства, переданные им накануне”, – добавили в СБУ.
По данному факту возбуждено дело по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос о сообщении фигурантам дела о подозрении и избрании меры пресечения.
В связи с этим министр обороны Андрей Таран инициировал проведение служебного расследования в ВСУ.
“Решением Главнокомандующего Вооруженных сил Украины на время расследования от исполнения служебных обязанностей отстранен ряд должностных лиц. Руководство Министерства обороны Украины и Вооруженных сил всесторонне способствуют проведению следственных действий в рамках уголовного производства”, – сообщили в пресс-службе Минобороны.
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