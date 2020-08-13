Повышение "минималки" будет стоить госбюджету 4 миллиарда

Повышение зарплат и должностного оклада работников бюджетной сферы обойдется бюджету в 4 миллиарда гривен.
Об этом сообщают аналитики Центра анализа общественных финансов и публичного управления Киевской Школы Экономики.
Почти половина этой суммы расходов на зарплаты – это дополнительные потребности на финансирование зарплат в образовании, что будет обусловлено повышением МЗП и должностных окладов, еще треть – в здравоохранении. Это те сектора, где работает больше всего бюджетников.
Часть расходов планируют профинансировать за счет средств, сэкономленных на обслуживании госдолга (из-за курсовых колебаний потребности на обслуживание уменьшились на 3,46 млрд грн.).
Еще часть расходов (0,54 млрд грн) – “чистое” увеличение расходов бюджета, Минфин предлагает финансировать за счет увеличения поступлений от НДФЛ (на 0,46 млрд грн) и от НДС (на 0,08 млрд грн).
Данное увеличение плановых поступлений и расходов на зарплаты ожидается несмотря на то, что, согласно данным Госказначейства, за январь-июль 2020 года доходы государственного бюджета на 30,4 млрд грн меньше, чем планировалось. То есть бюджету не хватает этой суммы, чтобы профинансировать уже те расходы, которые заложены в текущий бюджет.
Аналитики отмечают, что, учитывая дополнительные расходы бюджета на это повышение, можно сделать вывод, что повышение МЗП и должностных окладов в бюджетной сфере на 1% ведет к 683 млн грн дополнительных расходов из Государственного бюджета.
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