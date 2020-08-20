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ТОП-10 самых продаваемых автомобилей в мире

ТОП-10 самых продаваемых автомобилей в мире

Британское издание AutoExpress назвало самые продаваемые автомобили в мире в 2019 году. Как ни странно, но девять из десяти автомобилей, попавших в рейтинг наиболее покупаемых — японские модели, передает «Автовзгляд».

Лидером мировых продаж стал седан Toyota Corolla. «Четырехдверка», доступная в том числе и российским покупателям, разлетелась по планете тиражом, превышающим 1,2 млн. экземпляров (+8% по сравнению с 2018 годом).

Вторая строчка досталась кроссоверу Toyota RAV4: его раскупили в количестве, немного недотянувшем до 1 млн. авто (+19%).

Тройку лидеров замыкает еще один японский паркетник — Honda CR-V. Он пришелся по вкусу 831 000 автомобилистов, увеличив объем реализации на 14%.

На четвертой позиции прописался пикап Ford F-150 (749 000 автомобилей, -%) — единственный «не японец» в списке, а на пятой — Nissan Sentra (722 000 штук, +5%).

Далее по порядку места заняли Toyota Camry (708 000 седанов, +5%), Nissan X-Trail/Rogue (674 000 авто, −10%), четырехдверный Honda Civic (666 000 машин, +2%), Honda HR-V (626 000 паркетников, −4%) и Honda Accord (587 000 экземпляров, +15%).

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По материалам Судебно-юридическая газета
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