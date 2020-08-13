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Минцифры создаст онлайн-платформу для работы ЦПАУ

Минцифры создаст онлайн-платформу для работы ЦПАУ

Министерство цифровой трансформации планирует запуск онлайн-платформы для работы центров предоставления административных услуг (ЦПАУ).

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram.

Что будет на платформе центров действия:

  • интерактивная карта;
  • график центров предоставления административных услуг;
  • учебные курсы;
  • электронные кабинеты администраторов и другие полезные материалы.

По словам министра, в 2020 году украинцы обращались за админуслугами 6,5 млн раз.


Инфографика: Минцифры

При этом количество точек доступа, где можно получить такие услуги, выросло до 1221.

Среди областей – Ивано-Франковская (79), Днепропетровская (78) и Запорожская области (72) являются лидерами точек доступа к услугам.

По материалам Finance.UA
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