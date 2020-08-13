Минцифры создаст онлайн-платформу для работы ЦПАУ

Министерство цифровой трансформации планирует запуск онлайн-платформы для работы центров предоставления административных услуг (ЦПАУ).
Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram.
Что будет на платформе центров действия:
По словам министра, в 2020 году украинцы обращались за админуслугами 6,5 млн раз.
Инфографика: Минцифры
При этом количество точек доступа, где можно получить такие услуги, выросло до 1221.
Среди областей – Ивано-Франковская (79), Днепропетровская (78) и Запорожская области (72) являются лидерами точек доступа к услугам.
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