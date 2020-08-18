Тарифы на медуслуги обязательно пересмотрят - Степанов

Тарифы на медицинские услуги обязательно будут пересматриваться.
Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов во время онлайн-брифинга.
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«Если мы говорим о пересмотре тарифов (на медицинские услуги. – Ред.), – конечно, на следующий год будем обязательно просматривать (тарифы. – Ред.). При составлении этих тарифов … будем закладывать справедливую зарплату для врачей, а она должна быть радикально увеличена. Это касается и врачей, и среднего медицинского персонала, и младшего», – сказал Степанов.
Он напомнил, что правительство выделило средства на повышение зарплат медикам с 1 сентября.
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