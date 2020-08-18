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Apple рекордно подорожчала

Apple рекордно подорожчала

Акції Apple подорожчали на 1,4% – до $468,63. Завдяки цьому вартість американської компанії зросла до $2 трлн.

Позначку в $1 трлн компанія подолала ще в серпні 2018-го. У червні 2020-го Apple встановила рекорд на $1,5 трлн, пише Reuters.

Акції рекордно подорожчали під час пандемії коронавірусу, адже продукцію продовжували купувати на тлі падіння інших галузей економіки США.

Через стрімке зростання доходів за всіма категоріями Apple стала найдорожчою компанією в світі. Випередила компанію Saudi Aramco, яка була першою в історії світової економіки, що досягла позначки в $2 трлн.

Капіталізація головних технологічних корпорацій США – Apple, Amazon, Microsoft, Alphabet, становить більш як $6 трлн. А нинішній голова Apple Тім Кук став доларовим мільярдером.

Зростання акцій Apple залежатиме від успіху iPhone 12 і ноутбуків на базі власних процесорів ARM Bionic.

По материалам Газета по-Украински
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