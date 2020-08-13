Аренду жилья хотят изменить, а риелторов - вывести из "тени"

Верховная Рада готовится предпринять очередную попытку упорядочить рынок аренды жилья, выведя его из тени и заставив платить налоги.
В Верховную Раду был подан законопроект “О риелторской деятельности” (№3618), который предлагает, в частности, запретить аренду квартир без риелторов, пишет сайт “Сегодня”. А вслед за этим в Верховной Раде было зарегистрировано несколько законопроектов, касающихся налогообложения доходов от аренды недвижимости.
Законопроект №3928, который называется “О внесении изменений в ст. 170 Налогового кодекса Украины”, предлагает снизить налоговую нагрузку на арендодателей вдвое – до 9%. “Принятие этого законопроекта позволит обеспечить вывод из тени значительного количества арендных операций физических лиц, что в результате приведет к увеличению уплаты налогов в бюджеты всех уровней, росту экономики и увеличению расходов на социальную сферу в условиях финансово-экономического кризиса, вызванного пандемией COVID-19”, – написано в пояснительной записке к законопроекту.
В то же время альтернативный законопроект №3928-1, который называется понятнее – “О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно стимулирования детенизации доходов от сдачи в аренду недвижимого имущества”, – предлагает снизить ставку налога для арендодателей до 5%, а на период карантина – до 2,5%. Свое предложение авторы законопроекта аргументируют практикой налогообложения аренды недвижимости за рубежом.
Эксперты считают, что снижение ставки налога само по себе не приведет к существенной детенизации бизнеса, поскольку на рынке остаются нерешенными ряд других серьезных проблем.
Одной из таких проблем они называют требование к людям, сдающим в аренду свои квартиры, оформлять статус частного предпринимателя.
“Далеко не каждый видит смысл оформлять статус предпринимателя ради одной сделки, не говоря уже о желании платить почти 20% от своего – чаще всего единственного – дохода. Ведь на сегодня арендодателю-физическому лицу, которое сдает в аренду собственную квартиру, необходимо заплатить 18% подоходного налога и 1,5% военного сбора”, – говорит старший юрист Sayenko Kharenko Анастасия Бидах.
Еще одной проблемой эксперты считают отсутствие учета недвижимости, которая сдается в аренду.
“Доходы от аренды недвижимости, как и любые другие легальные доходы, могут и должны облагаться налогом. Но при этом следует решить ряд вопросов, в частности обеспечить эффективный мониторинг объектов недвижимости и их фактического использования. Сейчас государство совсем не всегда знает, что та или иная квартира сдается. Как и не имеет очевидных инструментов для соответствующего контроля”, – говорит адвокат, управляющий партнер юрфирмы “еПраво” Виталий Власюк.
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