"Нафтогаз" будет развивать свои активы в Египте

НАК «Нафтогаз Украины» решила ускорить рост добычи углеводородов на концессионном участке Alam El Shawish East Western Desert в Египте, а также реализацию основных инфраструктурных проектов.

Об этом сообщает пресс-служба «Нафтогаза» по итогам ежегодного собрания акционеров «Petrosannan Company» – совместной компании-оператора НАК «Нафтогаз Украины» и Egyptian General Petroleum Corporation (EGPC), в г. Каир, Арабская Республика Египет.

“Правление и наблюдательный совет «Нафтогаза» поставили перед нами четкую задачу – развитие активов в Египте. Мы должны эту задачу качественно выполнить. Это направление и особенно улучшение финансово-экономических показателей проекта – наши приоритеты”, – сказал первый заместитель председателя правления “Нафтогаза” Сергей Перелома.

Представители «Нафтогаза» также имели отдельную встречу с Аля Абдель Фаттах Касем Эль Баталем, председателем правления компании GANOPE (Ganoub El-Wadi Holding Company). Эта компания является партнером по концессионным соглашениям по нефтегазовой разведке и разработке на территориях Wadi El Mahareeth и South Wadi El Mahareeth Восточной пустыни.

Стороны обсудили текущее состояние совместных проектов и возможность разработки новых концессионных территорий в Египте.

Для организации слаженного сотрудничества всех заинтересованных сторон с действующими и будущими проектами «Нафтогаза» в Египте Перелома также встретился с министром нефти и минеральных ресурсов АРЕ господином Тарик Эль Муллой.

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«Я бы хотел отметить конструктивную позицию всех сторон во время этой встречи. Министр заверил, что Нафтогаз является очень важным инвестором для АРЕ. Он также отметил, что и министерство, и египетские партнеры из концессионных соглашений поддерживают все инициативы Нафтогаза, направленные на повышение эффективности инвестиций, и дал соответствующие поручения», – сообщил Перелома.

Группа «Нафтогаз» реализует проекты по добыче углеводородов на территории Alam Еl Shawish East в Западной пустыне и South Wadi El Mahareeth и Wadi El Mahareeth в Восточной пустыне Египта.