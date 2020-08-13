Межбанк: Укргазбанк выполнил часть функций регулятора

Среда продолжила тенденции этой недели, и валюта снова подорожала. Нацбанку нечего было выкупать на торгах и регулятор интервенций не проводил, предоставив рынку самому находить компромиссный курс, а госбанкам даже на этом и подзаработать. Укргазбанк был сегодня замечен с продажей валюты в середине дня на пиковых уровнях котировок.

В целом, за день доллар на межбанке подорожал почти на 16 копеек – с 27,28/27,30 до 27,43/27,46 гривен, а евро при продаже и вовсе на 21 копейку – с 32,56/32,58 гривен до 32,75/32,79. Спрос на валюту нарастал в течение дня и давление на гривну усиливалось, что под конец сессии очень активно и использовали спекулянты для игры “на повышение”.

Ход торгов:

Стартовав с утренних 27,28/27,30 гривен доллар к 11 часам вырос до 27,30/27,32 и это было только начало. Наблюдая рост спроса на валюту продавцы начали придерживать основные объемы и постепенно повышать котировки. Это им удалось.

Если еще на 12:00 курс доллара находился на отметке 27,29/27,31 гривна, то к обеду он вырос до 27,325/27,345 гривен, а сразу после него почти не встречая сопротивления дорос до 27,34/27,36 гривен и выше к цели в 27,40.

К 16 часам основная часть игроков закрыла свои операции, а спекулянты воспользовавшись ситуацией, разогрели курс до 27,41/27,43 гривен на 16:00 и до 27,43/27,46 к завершению сессии.

НБУ участия в торгах не принимал, зато в середине дня Укргазбанк достаточно активно продавал валюту, выполняя этим часть функций регулятора по выравниванию спроса и предложения на межбанке.

Главные события 19 августа на межбанке:

Доллар вырос с утренних 27,28/27,30 гривен до 27,43/27,46 к концу дня;

НБУ на рынок не выходил;

на рынок не выходил; Справочный курс Нацбанка на 12:00 зафиксирован на уровне 27,3065 гривен, а официальный на 20 августа установлен на отметке 27,316 гривен за доллар.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:

доллар США – 27,38 / 27,40

евро – 32,67/ 32,69

российский рубль – 0,3729 / 0,3733

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1899 / 1,1901

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