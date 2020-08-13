"Дія" возобновила предоставление онлайн-услуг предпринимателям

Отныне предприниматели смогут получить услуги по регистрации или внесению изменений в ФЛП и ООО онлайн.

Об этом сообщила пресс-служба портала “Дія” в Telegram.

“Технические работы завершены. С сегодняшнего дня можно снова быстро и удобно стать предпринимателем или внести изменения в ФЛП на diia.gov.ua”, – отмечается в сообщении.

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Напомним, 17 августа веб-портал “Дія” отложил запуск онлайн-услуг для предпринимателей на несколько дней в связи с техническими работами по взаимодействию с обновленным ЕГР.

Стоит отметить, что после введения обновленного ЕГР предпринимателям предоставили возможность выбирать систему налогообложения непосредственно во время регистрации своего бизнеса.

Справка Finance.ua:

В приложении “Дія” упрощена регистрация ФЛП онлайн – теперь вместо 58 полей для регистрации надо заполнить 12.

С 26 июня в “Дії” началось бета-тестирование регистрации ООО .