"Дія" возобновила предоставление онлайн-услуг предпринимателям

Отныне предприниматели смогут получить услуги по регистрации или внесению изменений в ФЛП и ООО онлайн.
Об этом сообщила пресс-служба портала “Дія” в Telegram.
“Технические работы завершены. С сегодняшнего дня можно снова быстро и удобно стать предпринимателем или внести изменения в ФЛП на diia.gov.ua”, – отмечается в сообщении.
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Напомним, 17 августа веб-портал “Дія” отложил запуск онлайн-услуг для предпринимателей на несколько дней в связи с техническими работами по взаимодействию с обновленным ЕГР.
Стоит отметить, что после введения обновленного ЕГР предпринимателям предоставили возможность выбирать систему налогообложения непосредственно во время регистрации своего бизнеса.
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